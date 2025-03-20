استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025.
• جاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 75 إلى 79 جنيها للكيلو.
استقرت سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السبيط ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
وثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 700 جنيه.
واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.
وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 160 إلى 190 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.