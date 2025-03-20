بريطانيا تدين تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي لسكان غزة وتطالب بالعودة إلى اتفاق وقف النار

طالب ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، إسرائيل بالعمل على «عودة تدفق المساعدات بسرعة ودون عوائق إلى قطاع غزة».

وقال خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، مساء الخميس: «ندين التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس»، محذرًا من التدمير الكامل لقطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل وحماس اتفقتا في يناير على وقف إطلاق النار ينص على إطلاق سراح الرهائن خلال المراحل الثلاثة من الاتفاق.

وأعرب عن أسفه عن انهيار الاتفاق، قائلا إن: «مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي قتلت هذا الأسبوع الكثير من المدنيين الفلسطينيين، فقد انهارت هذه الصفقة تماما، ومعها انهارت وضاعت أفضل فرصة شاهدناها لإعادة الرهائن إلى أسرهم وإنهاء معاناتهم».

ودعا الطرفين إلى العودة إلى الاتفاق على وجه السرعة من أجل الرهائن وعائلاتهم والفلسطينيين في غزة الذين عانوا الأمرّين بالفعل.

كما طالب بإجراء تحقيق شفاف في الحادث المروع ومحاسبة المسئولين عن قصف مجمع للأمم المتحدة في دير البلح الذي تعرض للقصف الأربعاء، وأسفر عن مقتل بريطاني الجنسية وإصابة عدد من العاملين بالمجال الإنساني.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة بمزيد من الدمار، أمس الأربعاء، معتبرا أن «القادم أصعب بكثير».

وقال في كلمة متلفزة إلى «سكان غزة، هذه آخر رسالة تحذير، كانت غارات سلاح الجو ضد مسلحي حماس مجرد الخطوة الأولى، والقادم سيكون أصعب بكثير، وستدفعون الثمن بالكامل، قريبا سيبدأ مجددا إجلاء الفلسطينيين من مناطق القتال إذا لم يتم إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين ولم يتم طرد حماس من غزة، ستتحرك إسرائيل بقوة لم تعرفوها من قبل.. أعيدوا المختطفين وتخلصوا من حماس، وستُتاح لكم خيارات أخرى، بما في ذلك إمكانية التهجير إلى أماكن أخرى في العالم لمن يرغب، أما البديل، فهو الدمار والخراب الكامل»