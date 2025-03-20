 الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا مساعدات مالية إضافية بقيمة مليار يورو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يقرض أوكرانيا مساعدات مالية إضافية بقيمة مليار يورو

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 1:21 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 1:21 م

يعتزم الاتحاد الأوروبي، منح مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار)، على هيئة قرض سيتم تسديده من خلال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "من خلال منح أوكرانيا مليار يورو، نحن نؤكد التزامانا نحو أوكرانيا".

وأضافت: "نحن نساعد اقتصاد أوكرانيا على أن يستمر في مساره، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية المهمة التي دمرها العدوان الروسي"، موضحة: "سوف نستمر في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك مطلوبا".

ويعد هذا المبلغ ضمن مبادرة لمجموعة السبع، تهدف لتقديم دعم مالي بنحو 45 مليار يورو لأوكرانيا بحلول 2027.

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