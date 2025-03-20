موسكو تعلن عقد محادثات روسية أمريكية بشأن أوكرانيا في الرياض الاثنين المقبل

صرح مساعد الرئيس الروسي للشئون الدولية يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن السيناتور غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرجي بيسيدا، سيترأسان وفد الخبراء الروس إلى محادثات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، يوم الاثنين المقبل الموافق 24 مارس بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال أوشاكوف، للصحفيين عقب محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز: «اتفقنا على أن تُجرى مشاورات ثنائية بهذا الشأن من قِبل خبراء يُعيّنهم الرئيسان، وستُعقد هذه المشاورات يوم الاثنين 24 مارس في الرياض».

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن «المفاوضين الروسيين يتمتعون بخبرة حقيقية، ولديهم دراية كبيرة بالقضايا الدولية».

وقال أوشاكوف إن الفريق الأمريكي قد تم تشكيله أيضاً، لكن، في رأيه، سيكون من المنطقي أن يتم الكشف عن أسماء أعضائه من قبل الأميركيين أنفسهم.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في شهر يناير الماضي، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في التوصل سريعًا إلى تسوية للحرب التي اندلعت قبل 3 أعوام.

وأجرى ترامب، تبديلاً جذرياً في سياسة بلاده بشأن الحرب، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع روسيا كان أبرزها اتصالاته الهاتفية مع بوتين.