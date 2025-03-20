القسام: تقاطع صواريخ اليمن وغزة بسماء تل أبيب رسالة قوية للأعداء

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن تقاطع صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب "رسالة قوية تُؤكد أن غزة ليست وحدها في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وفي عدة تغريدات نشرها عبر منصة "تليجرام"، أعرب أبو عبيدة، عن تقديره الكبير لدعم اليمنيين لهم، مشيدا بموقفهم المشرف ودعمهم المباشر لفلسطينيي غزة، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي "رغم التكلفة الباهظة التي يدفعها اليمنيون نتيجة وفائهم لقضية الأقصى وفلسطين"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أبو عبيدة: "لقد تقاطعت اليوم صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب، لتؤكد أن غزة ليست وحدها في مواجهة العدو الصهيوني، وأن هناك رجالاً أحراراً من أبناء الأمة لن يتخلوا عنها ولن يسلموها لأعدائها المتغطرسين".

ودعا "كل أحرار الأمة العربية والإسلامية" إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى، واستكمال مسيرة الدعم والإسناد لغزة، بهدف "كسر شوكة العدو الصهيوني المجرم وإجباره على وقف عدوانه".

وأعلنت "كتائب القسام"، اليوم الخميس، أنها قصفت عمق مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، برشقة صاروخية من نوع "مقادمة إم 90" ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أعلن الحوثيون مسئوليتهم عن هجوم صاروخي على إسرائيل، فجر اليوم الخميس.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين، في بيان صباح اليوم الخميس، إن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، وحققت هدفها.

وأكد سريع أنهم سيواصلون عملياتهم تجاه إسرائيل حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.