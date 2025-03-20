تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة هروب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الملاجئ لحظة تفعيل صافرات الإنذار جراء القصف اليمني تجاه مطار بن جوريون، فجر اليوم.

وكان نتنياهو حاضرا في الجلسة العامة للكنيست ليل الأربعاء، وقال للقناة 14: «الحوثيون يدفعون الثمن بالفعل، وسيدفعون أكثر».

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لحظة خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من الملجئ عقب هروبه إليه أثناء القصف اليمني.

عندما سُئل بعد خروجه من الجلسة العامة في أعقاب الإنذارات:

"الحوثيون يدفعون بالفعل وسيستمرون في الدفع". pic.twitter.com/BD0Ft4vd0u — الصين بالعربية (@mog_china) March 20, 2025

وأعلن الحوثيون، فجر الخميس، استهداف مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2».

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيانٍ، إنه تم تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة طائرات أميركية وعدداً من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض فجر الخميس، صاروخاً أُطلق من اليمن قبل أن يخترق أجواء الأراضي المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على «إكس»، أن «سلاح الجو اعترض قبل قليل الصاروخ الذي أُطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية».