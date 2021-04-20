شاهين: لا رجل سيمنحني ما منحني إياه العمل من المكانة والثقة في الذات وحب الناس

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفنانة يسرا تعد أهم نجمة في جيلها، مجيبة عن سؤال المخرجة إيناس الدغيدي عما إذا كانت يسرا أهم منها: «يسرا قبلي وهو أمر أحترمه، بدأت تمثيل قبلي وعملت معها منذ كنت صغيرة، بحبها وبعشقها من قلبي».

وأضافت شاهين، خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنها أصبحت مشهورة بعد فيلم «الهلفوت»، لافتة إلى أنها لم تتلقَ عرضًا للاشتراك مع الفنان عادل إمام في أي عمل فني بعد ذلك.

وأكدت أنها لم تسأل عادل إمام عن سبب عدم الاستعانة بها في أعمال فنية أخرى معه، مشيرة إلى أنها مستعدة للاشتراك مع الزعيم في أي عمل فني حتى ولو كان الدور صغيرًا.

وتابعت: «عينيا لعادل إمام، بموت فيه وبعشقه وله فضل عليا»، قائلة إن دورها بفيلم «الهلفوت» كان مكتوبًا لنجمة كبيرة وعظيمة جدًا رفضت الإفصاح عن اسمها خلال الحلقة.

وأشارت إلى أنها تفضل الشهرة عن أي أمور شخصية، متابعة: «لا رجل سيمنحني ما منحني إياه العمل من المكانة والثقة في الذات وحب الناس والجماهيرية والجوائز».

ولفتت إلى أن الرجل يرفض لقب «فلانة وزوجها»، راوية أن أحد أزواجها السابقين رفض استمرار وجودهم داخل أحد المطاعم لأن صاحب المكان قرر أن يمنح طاولته لهم باعتبارها الفنانة إلهام شاهين.

وعن اشتراكها بأدوار الإغراء، علقت: «لا أخاف من أي شيء، مقتنعة بفني والقيمة التي أقدمها، وأكثر فيلم للإغراء قدمته هو (سوق المتعة) ويعد من أهم وأعظم أدواري».