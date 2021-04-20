تجمع أوبك بلس يدرس خفض مستوى الاجتماع الوزاري المقرر في الأسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في تجمع الدول المصدرة للنفط "أوبك بلس" تدرس خفض مستوى الاجتماع الوزاري المقرر في الأسبوع المقبل لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية، وهو ما يشير إلى اعتزام التجمع الإبقاء على خطته لزيادة إنتاج النفط تدريجيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وفود مشاركة في التجمع القول إن التجمع الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا قد يلغي الاجتماع الوزاري المقرر في يوم 28 أبريل المقبل والاكتفاء باجتماع لجنة مراقبة السوق ومتابعة التزام الدول الأعضاء بحصصها الانتاجية.

يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تأسست بهدف إعداد التوصيات التي يتم عرضها على الاجتماع الوزاري الشامل للتجمع. ويعتبر الاكتفاء بعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إشارة إلى أن الدول الأعضاء في التجمع لا ترى ضرورة لمراجعة مستويات الإنتاج الحالية.

كانت دول تجمع "أوبك بلس" المكون من 23 دولة قد وافقت خلال خلال اجتماعها أوائل الأسبوع الحالي على تمديد العمل بقرارات خفض إنتاج النفط حتى نهاية أبريل .

كما اتفقت الدول على زيادة تدريجية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مع عودة السعودية إلى إنتاج مليون برميل إضافي كانت قد خفضتها طواعية من حصتها الإنتاجية خلال الشهور الماضية.

يذكر أن دول تجمع أوبك بلس تنتج حوالي 45% من إجمالي إمدادات النفط في العالم.