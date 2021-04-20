نائبة: مشروع تعديل قانون الثانوية العامة عبء كبير على الطالب والأسرة

قالت نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس ليس ضد تطوير نظام التعليم العام، معقبة: «هدفنا أن يحدث تطويرًا حقيقيًا شاملًا لكل جوانب العملية التعليمية».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الثانوية العامة رُفض لعدة أسباب، من ضمنها أن النظام يرجع الثانوية التراكمية التي كانت موجودة في التسعينيات، والتي فاقمت من ظاهرة الدروس الخصوصية إضافة إلى عدد من السلبيات، متسائلة: «ليه نرجع لنظام اختبرناه ولغيناه؟».

وركزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على صعوبة مشروع قانون الثانوية العامة الذي تقدمت به وزارة التعليم، مضيفة: «عبء كبير على الطالب والأسرة، نظرًا لزيادة عدد المواد المقررة».

وأكدت أن التطوير لا يجب أن يقوم على فكرة التقييم فقط، وإنما لا بد أن يتخطى ذلك ليشمل المناهج وطريقة التدريس وتأهيل المعلمين على استخدام أدوات جديدة للتعلم، مشددة على ضرورة الاهتمام بالمعلمين بصورة أكبر، نظرًا لأن أوضاعهم في حاجة إلى التحسن.

وأعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.