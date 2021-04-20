ميركل: حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا مثير للقلق

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا خلق "وضعا متوترا بشكل مثير للقلق".



وأضافت ميركل، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أنه من المهم استمرار الحوار بشأن هذه القضية، وفقا لوكالة رويترز.



وأعربت عن قلق ألمانيا بشأن صحة المعارض الروسي، أليكسي نافالني، قائلة إن "الحكومة الألمانية مع آخرين، تضغط لتلقي نافالني العلاج الطبي المناسب".



تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية وأوكرانيا، كانت قد أعربت عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود روسيا مع أوكرانيا، لكن موسكو أكدت على أن تنقل القوات المسلحة داخل أراضي روسيا يعتبر شأنا داخليا لها، وأنه لا يهدد أحدا.