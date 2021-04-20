قالت الفنانة إلهام شاهين، إن «الرجل سبب الكثير من المشكلات، وأن أي مشكلة تتعرض لها المرأة في الحياة تكون بسبب الرجل»، معقبة: «الست عايزة تكسب الراجل وتكون رومانسية معه».

وأضافت شاهين، خلال حوارها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن كل التجارب العاطفية التي خاضتها سبب في عقدتها من الرجال، قائلة: «الرجالة عايزة القطة الهادية وأنا شرسة ومعنديش تفاهم، واستسلمت لمرة واحدة وعشت قصة حب لكنها لم تكتمل».

وأشارت إلى أنها انتصرت في معركتها مع الإخوان وعلاقتها مع الدول التي حوت عناصرهم، قائلة: «الدول التي احتوت الإخوان لم تتعامل بشكل طيب، وقطر وتركيا تسببوا في مشاكل سياسية كثيرة لمصر، ومحدش هيطيق أي فنان إخواني لو رجع مصر».