قال الإعلامي عمرو أديب، إن امتحانات الثانوية العامة لا يوجد بها أي تغيير هذا العام، مهيبًا بالطلاب استكمال الامتحانات التجريبية.

وأضاف، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر منصة «شاهد»، مساء اليوم الاثنين، أن «هناك مقاومة غير طبيعية إن الناس متمتحنش ومتذاكرش وتاخد الشهادة وخلاص»، متابعًا: «الدولة تريد من الطلبة أن تفهم وتتعلم وتشغل دماغها ويدخلوا كليات المستقبل.. لكن انت عايز تبقى إيه وتتعلم إيه؟».

وذكر أن 80% من الكليات المتواجدة حاليًا ليست كليات المستقبل، مضيفًا أن كل كليات القمة ليست كليات مستقبل، ولكن كل كليات المستقبل كليات قمة.

وأكد أن العالم يحتاج إلى المبرمجين، لأنها مهنة المستقبل، مشددًا على ضرورة التفكير بطريقة مختلفة، لمواكبة التغيرات الحاصلة في العالم، خصوصًا بعد جائحة فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الشيوخ رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.