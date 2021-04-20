الرئيس العراقي يدعو الى التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن الانتخابات المقبلة

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الإثنين إلى ضرورةَ العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق بما يساهم في نجاحِها.

كما دعا الرئيس العراقي في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين بما يضمن السيادةَ واحترام القرار المستقل للعراقيين، حسب بيان للرئاسة العراقية.

ورحب جوتيريش، بالتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق وأكد دعم الأمم المتحدة لجهود السلطات العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادته، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات التي تواجه البلد في مكافحة الإرهاب، والتقليل من آثار جائحة كورونا.

وبحسب البيان، جرى بحث التطورات السياسية والأمنية في العراق وضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون، والتأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار، وضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي وأن استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزاً وملتقى لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها.

كما جرى بحث سير الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العراق في تشرين أول/أكتوبر المقبل في البلاد.