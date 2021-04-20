النائب الأول للبرلمان العربي: زيارة مدبولي لليبيا ناجحة وترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وطرابلس

وصف النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى يضم 11 وزيراً من الحكومة المصرية بالناجحة مؤكداً انها ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين القاهرة وطرابلس تجاه جميع القضايا التي تهم البلدين والدول العربية.



وأشاد عابد في بيان له اليوم، بالمباحثات الموسعة التى ترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين مؤكداً اهمية الاتفاقات ال11 التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة والتي تؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا كبيراً بين مصر وليبيا في مختلف مجالات النقل والكهرباء والطيران وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار داخل ليبيا.



وأكد عابد، أهمية رسالة مصر التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والتي أكد فيها دعم مصر قيادة وحكومة وشعباً، للدولة الليبية خلال هذه المرحلة المهمة، وحرصها على دعم ومساندة كافة المؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضى الليبية بالكامل وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.



وايضاً تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن تواجده في ليبيا كرئيس للحكومة المصرية على رأس وفد كبير من أعضاء الحكومة إنما هو لإعطاء رسالة واضحة على دعم ليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية في سبيل نجاحها في إتمام مهامها التاريخية تجاه الوضع في ليبيا.



ولفت إلى دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية في مسار تحقيق الإصلاح والتقدم والنماء خلال الفترة المقبلة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التنموية التي تخطط حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها في كل بقاع ليبيا.



ونوه إلى اصطحابه الوزراء المعنيين بملفات مشروعات البنية الأساسية، التي من بينها الطاقة والكهرباء، والبترول، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والتجارة والصناعة، إلى جانب الصحة.



واعتبر النائب، تأكيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أهمية ان تستمر مصر في دورها الحالي مع باقي دول المنطقة للمساعدة على تحقيق استقرار ليبيا وأمنها، في الحاضر والمستقبل؛ لأن هذا يوفر مجالات واسعة للتعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، في إطار دورنا في إرساء وتعزيز قواعد العمل المشترك البناء الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين بمثابة دليل قاطع على الدور الكبير والتاريخى الذى قامت وتقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح على تحقيق الامن والاستقرار داخل ليبيا ومواجهة الارهاب والمليشيات المسلحة والمرتزقة داخل ليبيا.



وطالب المجتمع الدولى بأسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن الاطلاع بدوره في مواجهة الارهاب بجميع صوره واشكاله داخل ليبيا ومنع التدخلات الخارجية في التدخل في الشأن الليبي الداخلي.