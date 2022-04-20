زعيم المعارضة الألمانية يتهم المستشار شولتس بالتردد في توريد أسلحة لأوكرانيا



اتهم زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، المستشار الألماني أولاف شولتس بالإفراط في التردد في التعامل مع قضية توريد أسلحة لأوكرانيا.



وفي تصريحات لمحطة "إن دي آر إنفو" الإذاعية، قال زعيم حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء، إن شولتس ترك في هذا الشأن العديد من الأسئلة دون إجابة، " والآن يتحدث عن قوائم يتم معالجتها لكن هذه القوائم موجودة منذ أسابيع" مشيرا إلى أن المستشار تحدث عن هذا الآن لأول مرة رغم أنه كان يمكنه فعل ذلك في وقت سابق.



كان شولتس أعلن أمس الثلاثاء توفير المال اللازم لأوكرانيا لتشتري أسلحة بشكل مباشر من قطاع صناعة السلاح الألماني، وقال شولتس: "طلبنا من قطاع صناعة الأسلحة الألماني أن يخبرنا بالمواد التي يمكنه توريدها في المستقبل القريب".



وأوضح شولتس أن أوكرانيا تخيرت مجموعة من هذه القائمة التي تضم الأسلحة التي يمكن توريدها قريبا.



وفسر ميرتس التحرك الحذر للمستشار بوجود "مقاومة كبيرة" داخل كتلة حزبه الاشتراكي الديمقراطي لتوريد الجيش للأسلحة " والمستشار يتجنب هذه القضية لأنه يخاف من التعرض لمعارضة علانية داخل كتلته".



وقال ميرتس الذي يتولى أيضا رئاسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي إنه لا يعتقد أن توريد الأسلحة لن يؤدي إلى تصعيد إلى حرب نووية وأضاف أن " التصعيد لا يأتي إلا من جانب روسيا؛ وليس هناك جدال على الإطلاق في القانون الدولي أن المساعدة على الدفاع ليست دخولا في الحرب. وهذا ما يقوله أيضا بالمناسبة وزير العدل، يقوله على نحو واضح وجلي للغاية".



وأكد ميرتس ضرورة إيقاف الحرب لأنها تهدد الحرية في ألمانيا، " ولهذا السبب يجب علينا أن نساعد أوكرانيا بشكل أكبر مما نفعله حاليا".