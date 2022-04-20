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أقدم موظف على إنهاء حياة اثنين من اشقائه وأصاب الثالث بطلقات نارية؛ بسبب خلافات متعلقة بالميراث، بدائرة قسم شرطة الوراق، ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص النار داخل شقة بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن موظف أطلق النار على شقيقيه مما أسفر عن مصرعهما، وأصاب شقيقه الثالث، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، ونقلت الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.