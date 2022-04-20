قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن «روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق»، معقبًا: «الكرة الآن في ملعب كييف، وننتظر منها جوابا».

وأشار المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، إلى أن «الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن وافق عليها، ويغير موقفه باستمرار»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مواعيد نهائية محددة لرد فعل كييف، قال بيسكوف: «الأمر يعتمد على الجانب الأوكراني»، منوهًا إلى تغيير مواقف كييف باستمرار له عواقب وخيمة، بالنسبة لفعالية المفاوضات وجدواها.

وأضاف بيسكوف: «لكنني أكرر مرة أخرى، وقد صرحنا بذلك باستمرار، أن ديناميكية العمل في الجانب الأوكراني تسير بشكل سيئ، والأوكرانيون لا يظهرون رغبة كبيرة لتكثيف عملية المفاوضات».