كييف: روسيا حاولت دون جدوى اجتياح بلدتي روبيجني وسفرودونتسك

أفادت تقارير من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن روسيا حاولت دون جدوى اجتياح بلدتي روبيجني وسفرودونتسك بمنطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا.

وقال هيئة الأركان في تقرير موقف: "بعد محاولات اجتياح من جانب المحتلين الروس في روبيجني وسفرودنتسك، تم نقل 130 مصابا من جنود العدو إلى مستشفى محلي في نوفوايدار".

وبالإضافة لذلك، ذكرت القيادة العسكرية الأوكرانية، أن هناك محاولات روسية للهجوم بالقرب من بلدة ازيوم الصغيرة في منطقة خاركيف، بالإضافة إلى اشتباكات قوية حول مناطق مارينكا وبوباسنا وترسكي وزيلينا ودولينا وكريمينا.

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا قد قالوا في وقت سابق إنهم سيطروا على كريمينا، ولم يتسن التأكد من التقارير بصورة مستقلة.



