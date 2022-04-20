تدريبات قوية لحراس مرمي الأهلي استعدادا للرجاء

حرص ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص فقرات متنوعة لحراس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم في المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقاد يانكون مرانًا قويًّا بمشاركة الثلاثي الحراس: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في إطار تجهيز الجميع لمباراة الرجاء التي تقام يوم الجمعة المقبل على مركب ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.