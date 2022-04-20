روسيا: تدمير 73 منشأة عسكرية أوكرانية و57 نقطة تجمع آليات وأفراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، حصيلة الأهداف والمنشآت التي استهدفتها القوات الروسية في أوكرانيا، خلال الليلة الماضية، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن من بين الأهداف التي تم ضربها خلال الليلة الماضية، 4 مراكز قيادة، و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية، وكذلك الآليات العسكرية والمعدات العسكرية.

ونتيجة لاستهداف نقاط بمنطقتي نوفورونتسوفا وكيسليوفكا، بصواريخ عالية الدقة، تم القضاء على حوالي 40 عنصرا من قالوات الأوكرانية وتدمير 7 آليات عسكرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيرة، واعترضت صاروخين من نوع «توتشكا-أو» في منطقة دونيتسك.