شيرين ترد على أحد متابيعها: أريد مقابلة الرئيس السيسي

قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالرد على سؤال أحد جمهورها عن ما هي الشخصية التي تريد مقابلتها خلال الفترة القادمة.

ونشرت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام من خلال خاصية "استوري" التي قامت بالسماح لجمهورها بتوجيه أسئلة لها، وعلقت على سؤال ما هي الشخصية التي تريد مقابلتها، قائلة: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب قد قدمت أغنية تحمل اسم «يا معافر»، وتجاوزت 8 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأغنية التي طرحتها على شكل فيديو كليب كدعاية لأحد البنوك، تزامنا مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم.