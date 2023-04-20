ستولتنبرج: المكان الصحيح لأوكرانيا هو الناتو

أعرب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، عن تأييده لانضمام أوكرانيا إلى هذا الحلف العسكري في المستقبل، وذلك أثناء زيارته الأولى إلى كييف منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "المكان الصحيح لأوكرانيا هو مع الأسرة الأوروبية الأطلسية. المكان الصحيح لاوكرانيا هو الناتو".

وأضاف المسئول البارز في حلف الناتو أن "دعمنا سيساعد بمرور الوقت، في جعل ذلك ممكنا".

وكان ستولتنبرج أعلن في مطلع أبريل الجاري عن برنامج دعم جديد لأوكرانيا، لتمهيد الطريق أمام انضمامها للحلف.

وتهدف المبادرة، التي من المتوقع أن تستمر لعدة سنوات، إلى تسهيل تكيف أوكرانيا مع معايير الحلف، وتمكين التعاون مع الناتو بصورة سلسة.

وكرّم ستولتنبرج لدى وصوله في وقت سابق اليوم، القتلى من الجنود الأوكرانيين، عند الجدار الخارجي لدير القديس ميخائيل.

جدير بالذكر أن ستولتنبرج يُعتَبر منذ اندلاع الحرب، داعما قويا لأوكرانيا، وظل يدافع باستمرار عن توفير شحنات جديدة من الاسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ومن المقرر أن يحضر ستولتنبرج غدا الجمعة، اجتماعا بقيادة الولايات المتحدة للدول التي تقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا.

ودعا ستولتنبرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمشاركة في قمة الناتو المقبلة المقررة في العاصمة الليتوانية يومي 11 و12 من يوليو المقبل، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي سوف يحضرها.

ومن الموضوعات التي سيتم مناقشتها في فيلنيوس، زيادة الإنفاق العسكري لأعضاء الناتو.

وقد تعهد أعضاء الناتو بانفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، ولكن لا يلبي ذلك الهدف إلا عدد قليل فقط من الدول الأعضاء.