الإسماعيلي يهزم المصري ويبتعد عن منطقة الهبوط بالدوري

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح أهداف المباراة فريق الإسماعيلي عن طريق لاعبه التونسي فراس الشواط في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله محمد الشامي الهدف الثاني في الدقيقة 64.

فيما أحرز اللاعب التونسي إلياس الجلاصي هدف تقليص الفارق للمصري في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 26 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة 35 في المركز الثامن.