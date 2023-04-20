غياب ثلاثي المصري البورسعيدي أمام الإسماعيلي

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تأكد غياب الثلاثي (زياد كمال وحسام جريشة ورجب عمران)، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن قائمة الفريق لمباراته أمام الإسماعيلي، المقرر لها اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور محمد عنان، طبيب المصري، أن اللاعب زياد كمال مازال يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، فيما أصيب اللاعب حسام جريشة بشد بوتر العضلة الضامة.

وأصيب اللاعب رجب عمران بشد في العضلة الأمامية ما يستوجب خضوعهما لبرنامج علاجي مكثف قبل انضمامهما للتدريبات الجماعية للفريق.