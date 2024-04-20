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حسام حسن يحسم بديل محمد أبوجبل في منتخب مصر

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 10:48 م | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 10:48 م

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على انضمام أحمد الشناوي، حارس فريق بيراميدز، لمعسكر الفراعنة القادم والمُقرر له في شهر يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستقر حسام حسن على انضمام أحمد الشناوي، لمعسكر الفراعنة القادم بدلًا من محمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي، والذي تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.


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