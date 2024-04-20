شعبة المخابز: مقترح بيع الخبز بالكيلو يحل أزمة نقص الوزن

أكد خالد فكري سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تطبيق أسعار جديدة للخبز بدءًا من الأحد.

وقال في تصريحات لبرنامج «التاسعة» عبر شاشة «الأولى»، مساء الجمعة، إن أسعار الخبز الجديدة والوزن الخاص بكل رغيف سيتم تعليقها في قائمة الأسعار داخل كل مخبز، مع وجود رقم إدارة التموين على القائمة لتقديم الشكاوى في حال عدم الالتزام بالأسعار المحددة.

وأضاف أن الانخفاض يأتي في ظل تراجع أسعار الدقيق بنسبة تتراوح بين 20% و 25%، ليصل سعر طن الدقيق إلى حوالي 16.5 ألف جنيه بعد توحيد سعر الصرف.

وأوضح أن اقتراح الشعبة ببيع الخبز بالكيلو جرام؛ يهدف إلى حل مشكلة شكوى المواطنين من نقص وزن رغيف الخبز ببعض المناطق.

وأشار إلى أنه يتم تقسيم الكيلو على سعر الرغيف فعلى سبيل المثال، كيلو واحد يتضمن 12 رغيفًا بوزن 80 جرامًا و 40 جرامًا.

وأكد أن هذا الاقتراح يتطلب موافقة وزارة التموين، مشدد أنه سيساهم في ضمان حصول المواطن على الكمية الصحيحة من الخبز بسعر عادل.

وبيَّن أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية قد تسبب في ارتفاع الرغيف السياحي، ليصل سعره في بعض المناطق إلى أكثر من 3 جنيهات، مشيرا إلى أن المخابز السياحية ليست خاضعة للرقابة التموينية.

وأكد أن ما يقارب 70% إلى 80% منها غير مرخصة، لافتا في الوقت ذاته إلى تجاوبها مع انخفاض الأسعار، لا سيما بعد وعد وزير التموين بتسهيل إجراءات تراخيصها في حال التزامها بالأسعار الجديدة، لتصبح تحت مظلة الوزارة.