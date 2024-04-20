سكرتير عام البحيرة يوجه بسرعة الانتهاء من تشكيل لجان المراقبة على التصالح بمخالفات البناء

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة، اجتماعا اليوم السبت، بحضور المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح، ورؤساء الوحدات المحلية، والمهندس مدير الإسكان ومديري المراكز التكنولوجية؛ وذلك لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

واستهل اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأشار "شوقي"، إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في المقام الأول. ولفت إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمرًا ضروريًا لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.

ووجه سكرتير عام المحافظة، بسرعة الانتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. من جانبها أشارت المهندسة منال عبد المنعم، إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، وكذا التنسيق مع الهيئة الهندسية "إدارة المساحة" لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوي 15/10/2023 للعمل بموجبها.

وأضافت أنه تم أيضا التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتزويد بخرائط الأحوزة العمرانية "Shapefile" على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح.

واستعرض عدد من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المراكز التكنولوجية، المعوقات التي تواجه المواطنين، حيث تم الرد من خلال المنسق العام في ظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وذلك علي سبيل المثال لا الحصر "أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون...إلخ"، كما "أنه يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تتقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.