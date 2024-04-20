كوريا الشمالية تختبر رأسا حربيا كبيرا جدا

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اختبرت كوريا الشمالية، رأسا حربيا كبيرا جدا صُمّم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية السبت، مضيفة أن البلاد أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدا مصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي +هواسال-1 را-3+.

وأضافت أن كوريا الشمالية اختبرت أيضا بعد ظهر الجمعة إطلاق صاروخ "بْيولجي-1-2" (Pyoljji-1-2) المضاد للطائرات من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت إلى أنّ هدفا مُعيّنًا قد تحقق من خلال الاختبار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوردت الوكالة أنّ كلا الاختبارين كانا جزءا من الأنشطة العادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها.

واعتبرت أن هذه التجارب العسكرية لا علاقة لها بالوضع المحيط بالبلاد، دون أن تعطي أي معلومات أخرى.

وفي أوائل أبريل، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت صاروخا جديدا فرط صوتي متوسط إلى طويل المدى يعمل بالوقود الصلب.

وشاركت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو لإطلاقه تحت أنظار الزعيم كيم جونج أون.

وتخضع بيونج يانج لمجموعة عقوبات دولية منذ تجربتها النووية الثانية عام 2009، لكنها واصلت تطوير برامجها النووية وبرامج الأسلحة.

وهذا العام أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيسي" لها، وقد تخلّت عن الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب في حال أيّ انتهاك لأراضيها.