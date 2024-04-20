إنقاذ معظم القطع الأثرية بعد حريق في بورصة كوبنهاجن القديمة

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أفادت غرفة التجارة الدنماركية بأن معظم القطع الفنية الأثرية القيمة نجت من الحريق المدمر في البورصة القديمة في كوبنهاجن.

وقال رئيس غرفة التجارة ، بريان ميكلسن، لوكالة ريتزاو للأنباء أمس الجمعة، عندما زارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن موقع الكارثة في العاصمة الدنماركية، إنهم أنقذوا 99% من القطع الأثرية.

وذكرت ريتزاو، اليوم السبت، أن خدمات الطوارئ لا تزال تعمل على إزالة السقالات التى كانت تحيط بالمبنى لأعمال الترميم.

واندلع حريق في المبنى الذي بني قبل 400 عام يوم الثلاثاء. ولم يتضح بعد سبب الحريق.

واحترق نصف البورصة القديمة ، ولم يتبق سوى الجدران الخارجية، وانهارت بعد ظهر أمس الأول الخميس.

وظلت عدة شوارع والمنطقة المحيطة بمبنى البورصة التاريخي خاضعة لطوق للإغلاق والتطويق.

يشار إلى أن البورصة القديمة ، التي تضم الآن غرفة التجارة الدنماركية ، هي موطن لمجموعة فنية كبيرة.

ولم يتم استخدام المبنى كبورصة بالمعنى الحقيقي للكلمة لفترة طويلة.

ومنذ انهيار أجزاء من الواجهة، يحاول عمال الإنقاذ بحذر شديد إنقاذ ما تبقى من المبنى.