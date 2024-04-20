كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت رأسا حربيا جديدا وصاروخا مضادا للطائرات

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ذكرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنها اختبرت رأسا حربيا لصاروخ كروز "ضخم للغاية" وصاروخا جديدا مضادا للطائرات.

وأشارت وسائل إعلام رسمية، إلى اختبار قوة لرأس حربي كبير للغاية مصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي "هواسال-1 را-3" واختبار إطلاق صاروخ "بيولجي-1-2" المضاد للطائرات، يوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه "من خلال الإطلاق التجريبي، تم تحقيق هدف معين".

وأضافت الوكالة أن اختبارات أمس الجمعة كانت جزءا من أنشطة عسكرية معتادة لكوريا الشمالية، و"ليس لها صلة بالوضع المحيط".

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى، وبعض منها قادر على حمل رأس حربي نووي.