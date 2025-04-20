وزير خارجية تركيا يصل إلى الجزائر

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وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

ووصل فيدان، إلى مطار مدينة وهران الدولي غربي الجزائر، حيث كان في استقباله الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، ومحافظ المدينة حيث أشرف على الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة التركية بوهران.

وسيترأس فيدان، مناصفة مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا والجزائر.

كما سيلتقي فيدان، الرئيس عبدالمجيد تبون.

ويرتقب أن يستعرض فيدان التحضيرات الجارية لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والمزمع عقده خلال زيارة الرئيس تبون المرتقبة إلى تركيا.