محمد عبد المنعم أساسيا في تشكيل نيس أمام أنجيه

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أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة أنجيه، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ويواجه نادي نيس فريق أنجيه في الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، لحساب منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وجاء تشكيل نيس لمباراة أنجيه على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - يوسف ندايشيمي - علي العابدي

خط الوسط: جوناثان كلاوس - هشام بوداوي - بابلو روزاريو - ملفين بارد

خط الهجوم: بدر الدين بوعناني - جيريمي بوجا - جايتان لابورد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق نيس في مباراة اليوم أمام أنجيه كلًا من: ماكسيم دوبيه - باتيست سانتاماريا - محمد علي شو - أنطوان ميندي - توم لوشيت - مورجون ساسون - سفيان ديوب - تيريم موفي.

ويحتل نادي نيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 48 نقطة، فيما يحتل أنجيه المركز الـ 14 برصيد 30 نقطة.