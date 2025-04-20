4 قتلى و4 جرحى بانفجار جسم من مخلفات الحرب داخل آلية للجيش اللبناني

أفاد الدفاع المدني اللبناني، مساء الأحد، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب داخل آلية للجيش.

وقال في بيان، نقلته صحيفة «النهار» اللبنانية: «سقوط 4 شهداء و4 جرحى جراء انفجار ذخائر داخل آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة- بريقع، فيما لم يتّضح بعد سبب الانفجار».

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بانفجار ذخائر داخل سيارة للجيش اللبناني في بلدة بريقع في قضاء النبطية جنوب البلاد.

وقالت قناة «MTV» اللبنانية، إن «هناك أنباء عن انفجار ذخائر داخل سيارة للجيش في بلدة بريقع، من دون معرفة الأسباب».

فيما أشار موقع «النهار» اللبناني، إلى أن الاحتلال شن غارة بصاروخَين على بلدة حولا الحدودية، وأن «هناك أنباء أولوية عن استهداف سيارة في بلدة بريقع قضاء النبطية».

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارةً عند أطراف بلدة كوثرية السياد، جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح».

والثلاثاء الماضي، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد القوات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.