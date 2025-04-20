تفاصيل دهس مدرب نادي بلدية المحلة عامل توصيل في منطقة الهرم

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احقق النيابة العامة بالجيزة، في واقعة دهس مدرب نادي بلدية المحلة لعامل توصيل في أحد شوارع منطقة الهرم.

وبينت التحقيقات أن خلال سير المدرب بسيارته اصطدم بعامل توصيل أثناء قيادته دراجة نارية، وتسبب الحادث في إصابة العامل بنزيف في المخ وكدمات وجروح متفرقة بالجسد.

وطلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث.

وتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، على صلاح عاشور، اللاعب السابق لنادي الزمالك والمدرب الحالي لنادي بلدية المحلة، بعد تورطه في حادث دهس عامل التوصيل في أحد شوارع منطقة الهرم.

وتلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد وصول عامل توصيل يبلغ من العمر 40 عامًا مصاب في الرأس نتيجة حادث سير.

بالانتقال والفحص، تبيّن من المعاينة الأولية أن سيارة يقودها صلاح عاشور مدرب لنادي بلدية المحلة اصطدمت بالمجني عليه أثناء سيره بدراجته النارية، وتسبب له بإصابة خطيرة في الرأس.

تحفظ رجال الأمن على السيارة الخاصة بالمتهم والدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.