إيران: نرحب بأي مبادرة عملية لرفع العقوبات وضمان حقوق الشعب الإيراني

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن عملية المفاوضات الإيرانية - الأمريكية غير المباشرة إيجابية حتى الآن، لافتة إلى ترحيب الحكومة بأي مبادرة عملية تهدف إلى رفع العقوبات وضمان حقوق الشعب الإيراني في ظل استمرار المفاوضات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقالت مهاجراني، خلال مقابلة مع وكالة إرنا، اليوم الأحد، إن هذه المفاوضات ستتم في إطار مهام وواجبات وزارة الخارجية، ولن تحيد الحكومة عن المسار الرئيسي لإدارة البلاد.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة، أن المحادثات التي تجرى بوساطة سلطنة عُمان وفي أجواء بناءة؛ تهدف إلى استكشاف الخطوات العملية لتخفيف التوترات وتوفير منصة للمحادثات الفنية في المستقبل.

وتابعت مهاجراني، أنه وبموافقة الطرفين، سيتم عقد المزيد من المشاورات على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة، ثم على مستوى أعلى في مسقط.

وفي ختام حديثها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، مجددا على النهج المبدئي للحكومة في مجال السياسة الخارجية، قائلة إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تعمل دائما على أساس المصالح الوطنية والحفاظ على كرامة الشعب الإيراني وتتبع مبادئ الحكمة والمصلحة، وفي استمرار مسار المفاوضات أيضا، سنرحب بأي مبادرة عملية تهدف إلى رفع العقوبات وتأمين حقوق الشعب الإيراني.