ليدي جاجا تحافظ على هدوئها بعد تعطل الميكروفون في مهرجان كوتشيلا

تعاملت ليدي جاجا بخبرة مع عطل فني خلال أداء فقرتها في مهرجان كوتشيلا للبوب في جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة.

وكما يظهر في تسجيلات الفيديو، تعطل ميكروفون سماعة الرأس خلال أغنيتها الثانية ”أبراكادابرا“.

واستمرت المغنية البالغة من العمر 39 عاما في الغناء وواصلت أداء رقصات الأغنية التي شارك فيها العديد من الراقصين دون تردد. وفي منتصف الأداء، استبدلت سماعة الرأس المعطلة بميكروفون تقليدي يحمل باليد. وفي وقت لاحق عادت إلى استخدام سماعة الرأس.

وبعد جلوسها أمام البيانو، اعتذرت في وقت لاحق عن العطل البسيط. وأوضحت المغنية أن ميكروفونها قد تعطل. "آسفة لأن الميكروفون تعطل لثانية واحدة". وأضافت ضاحكة "على الأقل علمتم أني أغني على الهواء مباشرة. أعتقد أن كل ما يمكننا فعله هو تقديم أفضل ما لدينا، وأنا بالتأكيد أقدم لكم أفضل ما لدي الليلة".

وتقام حفلات كوتشيلا عادةً على مدار عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين بالقرب من مدينة إنديو الصحراوية.

وكانت ليدي جاجا قد أحيت حفلا في عطلة نهاية الأسبوع السابق. كما تم أيضا إدراج فرقة الروك جرين داي ومغنيي الراب بوست مالون وترافيس سكوت في البرنامج.