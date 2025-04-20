 إسرائيل: رئيس جهاز الشاباك يقدم إفادة للمحكمة العليا بشأن إقالته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: رئيس جهاز الشاباك يقدم إفادة للمحكمة العليا بشأن إقالته

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:37 ص

من المتوقع أن يقدم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إفادة إلى محكمة العدل العليا بشأن إقالة الحكومة له الشهر الماضي، في إطار الالتماسات القانونية المقدمة ضد إقالته، وبعض هذه الإفادة على الأقل لن ينشر بشكل علني، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وطبقا لعدة تقارير إعلامية عبرية، فإن بار سيبلغ المحكمة بأنه يخطط للاستقالة من منصبه في منتصف مايو، وهي خطوة من شأنها تجنب المزيد من التوترات القانونية بين الحكومة والمحكمة العليا بشأن الإقالة غير المسبوقة لرئيس جهاز الشاباك.

ومن المتوقع أيضًا أن يكشف بار بالتفصيل عما يزعم أنها الأسباب الحقيقية لإقالته من منصبه، والتي دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة إلى ذلك.

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