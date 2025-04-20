محمد أبو الغار مستشهدا بواقعة سابقة: أتفهم سبب عدم تبرع نجيب ساويرس لجامعة القاهرة

علق الكاتب والمفكر والطبيب الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ بكلية طب القصر العيني، على تبرع رجل الأعمال نجيب ساويرس بمبلغ كبير لصالح الجامعة الأمريكية وما أثير من جدل بشأن عدم تبرعه لجامعة القاهرة.

وقال خلال حوار مع الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ومقدمة بودكاست «الحل إيه»، إنه يتفهم جيدًا سبب تبرع ساويرس للجامعة الأمريكية.

وشرح أبو الغار السبب قائلا: "في سنة 2009 - 2010 كان المصنع القديم لشركة كوكاكولا خلف جامعة القاهرة، وعند تأميم الشركة قررت وزارة الاستثمار بيع هذه الأرض».

وأضاف أن جامعة القاهرة كانت أولى بهذه الأرض نظرًا لاحتياجها لمعامل وأماكن للطلبة موضحًا أن عرض الأمر على وزير الاستثمار آنذاك محمود محي الدين فرد عليه بأن الجامعة يمكنها شراءها.

وأوضح أنه أجرى إعلانًا من أجل التبرع لشراء هذه الأرض لصالح الجامعة ودفع 50 ألف جنيه، ثم طرح أحد البنوك إعلانًا وفتح حسابًا لتلقي تبرعات المواطنين.

ونوه بأن هناك سيدة تبرعت بمليون جنيه، فيما وصل إجمالي التبرعات ثلاثة ملايين جنيه، في حين أن القيمة المطلوبة للأرض كانت 200 مليون جنيه.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الصحفيين ممن تحدثوا عن الأمر وتشجعوا للفكرة، وبينهم الصحفي لبيب السباعي، موضحًا أن وزير الاستثمار آنذاك قرر تأجير الأرض لمدة 100 سنة لصالح الجامعة بقيمة جنيه في السنة.

ولفت إلى أن المواطنين الذين تبرعوا بالثلاثة ملايين جنيه سألوا عن مصير أموالهم، فتبين أن الجامعة قررت استخدامهم في أمور لا علاقة لها بالأغراض التعليمية على الإطلاق.

ونوه بأن هذا الأمر أثار احتجاجات المتبرعين الذين طالبوا باستعادة أموالهم لكن الجامعة رفضت الاستجابة لهم، ونفذت ما أرادت.

وخلص أبو الغار إلى أن هناك مشكلة في مثل هذه التبرعات فيما يخص كيفية توظيفها في المكان الصحيح.

يشار إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي، أثير جدل بعد الإعلان عن تبرع عائلة ساويرس، بمبلغ ضخم للجامعة الأمريكية في القاهرة.

وفي ذلك الوقت، أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تلقيها أكبر هبة من نوعها في تاريخ المؤسسة، من عائلة ساويرس بأكثر من 30 مليون دولار لدعم التميز في تعليم إدارة الأعمال والأبحاث متعددة التخصصات وبرامج التبادل مع الجامعات الأميركية الرائدة.

وقررت الجامعة إطلاق اسم الراحل أنسي ساويرس (عميد العائلة) على كلية إدارة الأعمال بشكل دائم؛ تقديراً منها لهذه الهبة الفريدة من نوعها.