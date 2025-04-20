موسكو تتهم القوات الأوكرانية بخرق هدنة عيد الفصح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بمواصلة هجماتها رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد الفصح.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، صد الهجمات التي استهدفت منطقة دونيتسك ومناطق أخرى.

وقالت الوزارة، إن الجانب الأوكراني شن عشرات الهجمات باستخدام طائرات مسيرة، وأطلق مئات القذائف المدفعية خلال الليل، مضيفة أن الهجمات استهدفت مناطق بريانسك وكورسك وبيلجورود الحدودية، من بين مناطق أخرى.

وتابع البيان، أن الهجمات أسفرت عن "سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية".

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل هذه الخسائر.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، القوات الروسية بخرق وقف إطلاق النار الذي اقترحته موسكو.

وقال زيلينسكي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن موسكو تحاول خلق انطباع عام بأن هناك وقفا لإطلاق النار، لكنها لا تزال تقوم بمحاولات فردية للتقدم في بعض المناطق وإلحاق خسائر بأوكرانيا.

ولم يتسن التحقق من المعلومات الواردة من الجانبين بشكل مستقل.