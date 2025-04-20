الجيش السوداني: مقتل 7 مدنيين بقصف للدعم السريع في الفاشر

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد، مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 إثر قصف مدفعي من قوات الدعم السريع استهدف مناطق عدة من مدينة الفاشر جنوب غرب السودان.



يأتي ذلك، بينما تحاول قوات الدعم السريع، انتزاع السيطرة على المدينة من الجيش، في وقت يؤكد الجيش أن قواته المسلحة هناك متماسكة.

وفي هذا الصدد أعلن الجيش السوداني الجمعة مقتل 35 مدنيا بينهم نساء وأطفال وإصابة 40 آخرين في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف أحياء بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتشهد الفاشر منذ عدة أيام هجمات متواصلة من قوات الدعم السريع التي تستخدم المدافع الثقيلة والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى هجمات برية على المدينة ومخيمات النازحين المحيطة بها مثل مخيمي زمزم وأبو شوك.

وكانت قوات الدعم السريع فشلت في السيطرة على المدينة رغم سيطرتها على معظم مدن دارفور الأخرى، وتستمر في محاولاتها للسيطرة على الفاشر التي تعتبر آخر معقل رئيسي للجيش في الإقليم، لكن قوات الجيش السوداني والقوات المساندة لها من الحركات المسلحة الموقعة على السلام تواصل الدفاع عن المدينة، وقد صدت عدة هجمات للدعم السريع.

في غضون ذلك، تعيش مدينة الفاشر أزمة إنسانية وأمنية حادة مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تحاول السيطرة على المدينة ومخيمات النازحين المحيطة بها. ويشهد الوضع الإنساني تدهورا بشكل كبير مع سقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح واسع للسكان، وسط مناشدات دولية ومحلية لوقف العنف ورفع الحصار وتقديم الدعم الإنساني العاجل.