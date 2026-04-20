المتحف التاريخي الألماني يعيد لوحة صودرت عام 1945

أعلن المتحف التاريخي الألماني "دي إتش إم" في برلين، إعادة لوحة فنية صودرت عام 1945 خلال عمليات نزع الملكية في منطقة الاحتلال السوفيتي.

وأوضح المتحف "دي إتش إم" أن لوحة المؤرخ ليوبولد فون رانكه (1795-1886) قد سُلمت الآن إلى عائلة فون دير شولنبورج، وتعود هذه اللوحة الزيتية التي رسمها الفنان أدولف يبينس إلى عام 1876.

وذكر البيان أن اللوحة كانت معروضة سابقا في المتحف الوطني للتاريخ التابع لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية السابقة)، وهو حاليا متحف التاريخ الألماني؛ وتنتمي هذه اللوحة في الأصل إلى مقتنيات قصر لودرسليبن في مدينة كفيرفورت (ولاية سكسونيا-أنهالت).

وأوضح المتحف أن "قصر لودرسليبن كان قد صودر من عائلة فون دير شولنبورج عام 1945 في إطار الإصلاح الزراعي"، مشيراً إلى أن قصاصة صغيرة ملصقة على ظهر اللوحة هي التي قدمت الدليل على مصدرها الأصلي.

من جانبه، صرح مدير المتحف رافائيل جروس قائلا: "بالنسبة للمتحف التاريخي الألماني، يعد فحص ملكية المقتنيات وظروف اقتنائها في عهد منطقة الاحتلال السوفيتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطية بشكل منهجي، للتأكد من عدم وجود مصادرات، أمراً في غاية الأهمية".

وتسعى المتاحف الألمانية منذ فترة طويلة إلى توضيح تاريخ أصول مقتنياتها؛ حيث تركز ما يُعْرَف بـ أبحاث المنشأ أيضاً على مسألة ما إذا كانت القطع الفنية قد نُهبت من مالكيها اليهود خلال الحقبة النازية، وما إذا كان من الممكن إعادتها إلى الورثة.