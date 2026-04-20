اعتقال إسرائيليين اثنين للاشتباه في عملهما لصالح استخبارات إيران

أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، اعتقال إسرائيليين اثنين للاشتباه في عملهما لصالح عناصر استخباراتية إيرانية.

وأفادت الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، بـ"إلقاء القبض على مواطنين إسرائيليين من سكان (مدينة) نيس تسيونا و(بلدة) بيت عوفيد، للاشتباه في عملهما لصالح عناصر استخباراتية إيرانية".

وأضاف البيان: "في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام والشرطة في مارس الماضي أُلقي القبض على شاغاي حايك (19 عاما)، وهو مواطن إسرائيلي من سكان نيس تسيونا، للاشتباه في تواصله مع عناصر إيرانية، وتنفيذه مهامًا بتوجيه منهم".

وأوضح أنه خلال استجواب حايك كٌشف تواصله لأشهر مع "عميل أجنبي إيراني" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه "وافق على تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ مهام بتوجيه منه".

وذكر أن حايك أقرّ كذلك بأنه "ساعد شابا آخر، يُدعى آساف شتريت (21 عاما) من بيت عوفيد، في تنفيذ مهمة لصالح العميل الأجنبي، ولذلك تم اعتقاله أيضا لاستجوابه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتم اليوم (الاثنين) توجيه لائحة اتهام خطيرة ضد الشخصين أمام محكمة اللد المركزية".

وخلال الأعوام الأخيرة، أعلنت السلطات الإسرائيلية مرارا اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين مقابل المال.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على طهران في 28 فبراير خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ​​​​​​​قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

ويستعد الجانبان لخوض جولة مفاوضات ثانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الاثنين، بعد تعثر الأولى في 12 أبريل.