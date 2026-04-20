تركيا: أحكام بالسجن ضد 8 متهمين في حادثة تلفريك أنطاليا

أصدرت محكمة في جنوب تركيا اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن على ثمانية أشخاص في قضية حادثة التلفريك التي وقعت عام 2024 في منتجع أنطاليا الساحلي، والتي أسفرت عن مقتل راكب وإصابة سبعة آخرين.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بإدانة أربعة من المتهمين بتهمة التسبب في القتل والإصابة نتيجة الإهمال، حيث تم الحكم على كل منهم بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف.

كما الحكم على الأربعة الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وأربعة أشهر وخمس سنوات لذات التهمة.

وفي الحادثة التي وقعت في 12 أبريل 2024، اصطدمت إحدى عربات التلفريك بعمود وانفجرت، مما أدى إلى سقوط ركابها على الصخور في الأسفل.

وعقب ذلك، توقف نظام التلفريك بالكامل، مما أدى إلى حصار 174 شخصا داخل العربات على ارتفاعات شاهقة — استمر بعضهم لما يقرب من 23 ساعة — قبل أن يتم إنقاذهم.