جوكو ويدودو يفوز في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية

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أعلنت اللجنة الانتخابية مساء اليوم الاثنين ( الثلاثاء بتوقيت إندونيسيا) أن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي بحصوله على 5ر55 في المئة من الأصوات.

وحصل منافس جوكو، الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، على 5ر44 في المئة من الأصوات، حسب الفرز النهائي من جانب لجنة الانتخابات العامة.

و جاءت النتائج تأكيدا لما توصلت إليه استطلاعات للرأي صدرت بعد ساعات من انتخابات 17 أبريل.

وقال برابوو إنه سيرفض النتائج، متهما الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح جوكو.

وقال إن حملته لديها أدلة على انتشار الغش على نطاق واسع.

لكن هيئة الإشراف على الانتخابات، التي راقبت الانتخابات، رفضت اليوم الاثنين شكاوى حملة برابوو بشأن "تزوير جماعي وممنهج" ، قائلة إنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم.

كان من المقرر إعلان النتائج الرسمية بعد غد الأربعاء، لكن تم تقديمها بعد أن هدد مؤيدو برابو بتنظيم تجمع حاشد أمام لجنة الانتخابات.