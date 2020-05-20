 فيديو.. أحمد زاهر: بتجيلي رسائل تهديد على تليفوني بسبب «البرنس» - بوابة الشروق
الأربعاء 20 مايو 2020 2:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. أحمد زاهر: بتجيلي رسائل تهديد على تليفوني بسبب «البرنس»

حسام عماد
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 2:14 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 2:14 ص

قال الفنان أحمد زاهر، إن الكثير من رسائل التهديد تصله في رسائل على هاتفه الخاص بسبب أدائه لدور شرير في مسلسل «البرنس» الذي يعرض حاليا.

أضاف زاهر، في لقاء ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى مساء اليوم الثلاثاء: «جالي تهديدات كتير، وتقريبا حد جاب نمرت ونشرها على النت، وكل شوية بيجيلي رسايل هنجيب حق مريم وهنجيبك يا فتحي».

وأشار إلى أنه يعيش نجاحا لم يحصل عليه من قبل وتوحدا من الجمهور مع شخصيته في المسلسل وكل العمل بشكل عام.

مسلسل «البرنس» من بطولة أحمد زاهر ومحمد رمضان وروجينا ونور وأحمد داش، ومن إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج شركة «سينرجي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك