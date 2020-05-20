قال الفنان أحمد زاهر، إن الكثير من رسائل التهديد تصله في رسائل على هاتفه الخاص بسبب أدائه لدور شرير في مسلسل «البرنس» الذي يعرض حاليا.

أضاف زاهر، في لقاء ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى مساء اليوم الثلاثاء: «جالي تهديدات كتير، وتقريبا حد جاب نمرت ونشرها على النت، وكل شوية بيجيلي رسايل هنجيب حق مريم وهنجيبك يا فتحي».

وأشار إلى أنه يعيش نجاحا لم يحصل عليه من قبل وتوحدا من الجمهور مع شخصيته في المسلسل وكل العمل بشكل عام.

مسلسل «البرنس» من بطولة أحمد زاهر ومحمد رمضان وروجينا ونور وأحمد داش، ومن إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج شركة «سينرجي».

