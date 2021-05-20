المحامين العرب يدين اعتداء الاحتلال الإسرئيلي على نقيب المحامين الفلسطينيين

أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للأمانة، اليوم الخميس، من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني وبحث سبل مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك بحضور النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين والدكتور حيدر طارق الجبوري نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار الثقافي ناجي الناجي، نيابة عن السفير دياب اللواح سفير دولة فلسطين لدى مصر، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور عبد الباسط بن حسن رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس.



وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، إن "الأمانة تلقت، خلال اجتماعها اليوم خبر اعتداء الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على نقيب المحامين بفلسطين، وتدين هذا الفعل الإجرامي وتشدد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لإيقاف اعتداءات الاحتلال على إخواننا في فلسطين".