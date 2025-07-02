إيران تدرس شراء مقاتلات من الصين

أفادت صحيفة انتخاب الإيرانية اليوم الثلاثاء بأن طهران تدرس شراء مقاتلات صينية متقدمة بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتهتم طهران بالتحديد بنسخة التصدير من المقاتلة تشينجدو جيه- 10.

وذكرت الصحيفة أنه يجب رؤية زيارة وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده لمدينة تشينجداو قبل أيام قلائل، لحضور اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون، في هذا السياق.

يشار إلى أن أكبر ضعف عسكري لإيران هو قواتها الجوية القديمة، التي يصعب تحديثها حتى الآن بسبب العقوبات الدولية الصارمة.

وترجع العديد من مقاتلات إيران، ومن بينها إف- 14 إلى ما قبل الثورة الإسلامية في 1979، عندما كانت تحافظ طهران على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

وتحاول إيران منذ سنوات، في إطار تعاونها العسكري مع روسيا، أن تحصل على مقاتلات حديثة من طراز سو- 35، غير أنها لم تنجح إلى الآن.

يشار إلى أن الطيران الإسرائيلي كان يعمل بحرية مطلقة في سماء إيران خلال الهجمات التي شنتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية على مدار 12 يوما الشهر الماضي واستهدفت مواقع عسكرية ونووية. وردت طهران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.