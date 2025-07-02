وزير الرياضة يهنئ أبطال الخماسي الحديث بعد سيطرتهم على بطولة العالم للناشئين

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للخماسي الحديث بمطار القاهرة الدولي، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب في بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة، والتي استضافتها مدينة كيسكيميت بالمجر خلال الفترة من 25 حتى 29 يونيو بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.

وفور وصول البعثة، حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة الأبطال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بما قدموه من أداء متميز ونتائج مشرفة، مؤكداً أن ما حققه المنتخب يعد نموذجاً مشرفاً لما يمكن أن تصنعه الإرادة والتخطيط والعمل المؤسسي.

وحقق المنتخب الوطني إنجازاً تاريخياً بتتويجه بخمس ميداليات متنوعة، بواقع ثلاث ذهبيات، وفضية، وبرونزية، مؤكداً هيمنته على الساحة العالمية في اللعبة، ومثبتاً مكانته المتميزة في المنافسات الدولية.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس قوة منظومة العمل الرياضي المصري في رياضة الخماسي الحديث، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري للخماسي في إعداد الأبطال وتهيئتهم للمنافسة الدولية.

وقال الوزير: "حصد خمس ميداليات في بطولة عالمية بهذا الحجم يعد دليلاً على التخطيط العلمي والدعم المستمر الذي توليه الدولة المصرية للرياضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية"، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم للأبطال الرياضيين من خلال برامج التأهيل والإعداد العلمي والفني، والمشاركة في كبرى البطولات بما يسهم في صناعة أبطال قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية.

وأشاد صبحي بالروح العالية والانضباط الفني والإصرار الذي أظهره لاعبو ولاعبات المنتخب المصري طوال أيام البطولة، مؤكداً أن ما تحقق هو مصدر فخر لكل المصريين، ومؤشر إيجابي للمستقبل مع اقتراب استحقاقات أولمبية ودولية مهمة.