أودينيزي يهدر فرصة الفوز في اللحظات الأخيرة أمام كالياري بالدوري الإيطالي

سقط فريق أودينيزي في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه كالياري، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد على ملعب بلو إنرجي (فريولي)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدّم كالياري أولًا في الدقيقة 25 عبر جينارو بوريللي، بعد سلسلة من التسديدات التي اصطدمت بدفاع أودينيزي قبل أن تصل إليه داخل منطقة الجزاء، ليودعها الشباك بسهولة مستغلًا سقوط الحارس رازفان سافا.

ورد أودينيزي في الشوط الثاني عبر مدافعه كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 58، بعد ركنية نفذها نيكولو زانيولو وأعادها أحد الزملاء إلى داخل المنطقة، ليُكملها كاباسيلي بلمسة فنية رائعة في المرمى معلنًا التعادل.

وكاد أصحاب الأرض أن يخطفوا النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع، حين استغل كاينان ديفيس خطأ دفاعيًا وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس إيليا كابريلي، لترتد إلى فاكون بايو أمام المرمى الخالي، لكنه أطاح بها خارج الإطار وسط دهشة الجماهير.

بهذه النتيجة رفع الفريقان رصيدهما إلى ثماني نقاط لكل منهما، حيث يحتل كالياري المركز العاشر بفارق الأهداف عن أودينيزي صاحب المركز الحادي عشر.