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روسيا تنشر قطعة بحرية إضافية في البحر المتوسط

البحرية الروسية
البحرية الروسية
موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 9:47 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 9:47 ص

أعلن مسؤول عسكري روسي، أن بلاده بصدد نشر قطعة بحرية إضافية في البحر المتوسط.

ونقل موقع "آر تي عربية" عن المقدم البحري أليكسي روليف رئيس قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود الروسي، أن سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة للأسطول، توجهت إلى البحر المتوسط لتنفيذ مهام هناك.

وستنضم السفينة مساء اليوم إلى القوة البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط.

والسفينة "فاسيلي بيكوف"، هي إحدى سفن المشروع 22160، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود الروسي في ديسمبر 2018.

ونوه روليف بأنه تم تصميم سفن هذا المشروع لحماية المنطقة الاقتصادية البحرية. وفي حال وقوع أعمال قتالية، تقوم هذه السفن بالدفاع عن قوات ومنشآت وقواعد الأسطول. وهذه السفن مجهزة بمنظومات قتالية حديثة جدا وبمعدات إلكترونية وأجهزة سونار حديثة للغاية.


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